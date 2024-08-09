Muhalefet partileri TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

AYM'nin 1 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, Gezi davasından 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili kararın 'yok hükmünde' olduğu belirtilmişti.

CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, TİP, DEVA, Demokrat Parti ve Emek Partisi'nden oluşan muhalefet partileri, Meclis'in, AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili toplanması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe sundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, dilekçeyi TBMM Başkanlığı’na sunduktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Can Atalay'ın milletvekilliğinin gasbedildiğini belirterek, "22 Şubat tarihinde verilmiş olan bu Anayasa Mahkemesi kararının yayımlanması için neden 5,5 ay beklendi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapanmasından hemen sonra 1 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de bu karar yayımlandı. Bu bile Türkiye'nin adeta planlanmış hukuk kumpası ile karşı karşıya bulunduğunun çok açık bir göstergesidir. Biz bugün Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrasında bir kesin hükmün bulunmadığına yönelik tespit neticesinde Can Atalay arkadaşımızın milletvekilliğinin düşürülmediğini, düşmediğini, 14 Mayıs'tan bu yana devam ettiğini düşünüyoruz. Hukuk bunu söylüyor. Bu çerçevede diyoruz ki, 16 Ağustos tarihinde saat 14.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni lütfen çağırın ve bu görüşmeyi yapın" dedi.

Ardından söz alan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ve DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin de TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.