Muhalefet göğüs numaraları ile mesaj verdi

Son olarak Irak ve Suriye tezkerelerinde karşı karşıya gelen Millet İttifakı partileri CHP ve İYİ Parti temsilcileri İstanbul Maratonu'nda buluştu. Yürüyüşü birlikte tamamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu seçtikleri göğüs numaraları ile mesaj verdiler.

Yürüyüşte kullanılan göğüs bandı numaraları ise:

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyetin ilan edildiği tarih olan "1923",

Meral Akşener, Cumhuriyetin 100.yılı ve 2023 Genel Seçimlerini anımsatan "2023",

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un plaka numarası olan "34"

Dilek İmamoğlu, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildiği tarih olan "1934"

Canan Kaftancıoğlu, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı "1919" numarası ile yarışı tamamladı.