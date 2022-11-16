Muhalefet bu anketle şokta!

MAK Danışmanlığı’nın sahibi Mehmet Ali Kulat’ın “32-33 bandında bir AK Parti var. MHP yaklaşık 8 bandında. Yüzde 40-41 bandında bir Cumhur İttifakı bileşenlerini görüyoruz. Millet İttifakı ya da 6’lı masa dediğimiz yapıda ise; CHP yüzde 24-25 bandında seyrediyor. Orada da bir yükseliş vardı, o düşmeye başladı” sözleriyle özetlediği ankette başörtüsü, af, ekonomik sıkıntılar gibi pek çok konuda önemli tespitler de ortaya çıktı.