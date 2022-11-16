Muhalefet bu anketle şokta!
Kasım ayı başında MAK Danışmanlık tarafından yapılan anket çalışması muhalefeti şok etti. 1-8 Kasım 2022 tarihleri arasında “Türkiye’nin seçmen, nüfus dağılımına uygun 5 bin 750 kişi üzerinden yüz yüze yapılan anket sonuçlarında” Cumhur ittifakı ile Millet ittifakı arasındaki fark yüzde 1 çıktı.
AK Parti’nin ciddi bir ilerleme ile yüzde 33’e kadar yükseliş gösterdiği ifade edilen anketin sonuçlarında ilginç tespitler bulunuyor.
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MAK Danışmanlığı’nın sahibi Mehmet Ali Kulat’ın “32-33 bandında bir AK Parti var. MHP yaklaşık 8 bandında. Yüzde 40-41 bandında bir Cumhur İttifakı bileşenlerini görüyoruz. Millet İttifakı ya da 6’lı masa dediğimiz yapıda ise; CHP yüzde 24-25 bandında seyrediyor. Orada da bir yükseliş vardı, o düşmeye başladı” sözleriyle özetlediği ankette başörtüsü, af, ekonomik sıkıntılar gibi pek çok konuda önemli tespitler de ortaya çıktı.
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Ajanshaber’in ilk defa yayınladığı muhalefeti şok eden anketin önemli sonuçları şöyle:
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