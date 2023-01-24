Muhalefet Anayasa Komisyonu’nu terk etti!
Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi, Anayasa Komisyonunda görüşülmeye devam ederken, teklifleri kabul edilmeyen muhalefet, toplantıyı terk etti.
TBMM Anayasa Komisyonunda, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, CHP ve İYİ Parti “dini görüşü nedeniyle” ifadesinin metin çıkarılmasını ilişkin önerge vermişti.
Maddelerin görüşülmesinde önergeleri red edilen muhalefet partileri komisyon toplantısını terk etti.
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