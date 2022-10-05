Muhalefet 69 bin soru önergesi verdi!

TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin soru önergesini yanıtladı. Önergede TBMM Başkanlığı’na verilen 69 bin soru önergesinin yüzde 88’inin süresi içerisinde cevaplandırılmadığı belirtildi.

Verilen soru önergelerinin yüzde 32’sinin de ilgili bakan tarafından cevaplandırılmadığı için cevaplanmayan kağıtlarda yayımlandığı vurgulandı.

Tutdere soru önergesiyle ilgili olarak ‘’Cumhuriyet Halk Partisi olarak verdiğimiz 3 bin 9 adet kanun teklifimizin hepsi ilgili komisyonlarda bekletilmekte gündeme dahi alınmamaktadır. İşçilerimizi, memurlarımızı, esnaflarımızı, köylülerimizi, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, kısacası 84 milyon yurttaşımızı yakından ilgilendiren ve hayatını kolaylaştıran binlerce kanun teklifimiz gündeme dahi alınmamaktadır. Vatandaşlarımızım refahını artırmak, hayatlarını kolaylaştırmak için verdiğimiz tüm kanun tekliflerimiz meclisteki çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı tarafından dikkate alınmamaktadır. Yürütmenin denetlendiği, yasaması güçlü, adaleti bağımsız ve güçlü sistemi yeniden inşa edeceğiz." Dedi.

Partilerin verdiği soru önergeleri şunlar: