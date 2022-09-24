Muğla'ya gelen turist sayısı 8 ayda 2 milyonu geçti!

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Muğla, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, lüks konaklama tesisleriyle de öne çıkıyor.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan kent, Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünü ağırlamaya devam ediyor.

Muğla'yı yılın 8 aylık döneminde 2 milyon 146 bin 959 turist ziyaret etti

En çok turistin geldiği ülkeler, sırasıyla 922 bin 179 kişiyle İngiltere, 255 bin 12 turistle Rusya, 152 bin 359 misafirle Almanya, 123 bin 416 kişiyle Polonya, 76 bin 235 turistle Hollanda oldu. Diğer ülkelerden de 617 bin 758 turist kente geldi.

Muğla'ya Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı geçen yıl 1 milyon 83 bin 589, 2020 yılında da 695 bin 314 turist gelmişti. Kentteki tatil beldelerini salgından önceki 2019 yılında ise 3 milyon 256 bin 650 turist ziyaret etmişti. Bu yıllarda gelen ziyaretçilerin yarısından fazlasını yine İngiliz turistler oluşturmuştu.

En çok İngiliz ve Ruslar tercih etti

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, AA muhabirine, iyi bir turizm sezonu geçirdiklerini söyledi.

Özlenen günlere geri dönmek için çalıştıklarını belirten Bülbüloğlu, "İngiltere, bizim için mihenk taşı. Turist sayımız yükseliyor. Bu yıl iyiydi, 2023'te daha da artacak. Uçak sayılarında sürekli artış var. Ana pazarımız İngiltere, gelen turist sayısı geçmişteki rakamlara döndüğü için sevinçliyiz. Bir milyona yakın turist geldi. Eylül, ekim güzel görünüyor. Turizmciler olarak bu tablodan mutluyuz." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de İngiltere pazarının bu yıl çok iyi gittiğini söyledi.

Özellikle bölgeye gelen İngiliz turist sayısında bu yıl hedeflerinin bir milyonu aşmak olduğuna işaret eden Esin, "Eylül, ekim, kasım aylarında gelecek turistlerle bu sayıyı aşacak gibiyiz. Rusya ve Ukrayna pazarı bizim beklentilerimizi bozdu. İki yıllık sakin bir turizm sezonu geçirdikten sonra bu sayılar bize ilaç gibi geldi. Pazar çeşitliliğimiz arttı. Bu sayılar gelecek için iyi bir işaret." diye konuştu.

Butik otellere ilgi daha çok arttı

Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur da bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin daha çok butik otelleri tercih ettiklerini dile getirdi.

Yerli ve gurbetçi misafirlerin salgın sonrası butik otel sayısı daha fazla olan Dalyan'ı tercih ettiklerini ve bu ilgiden mutluluk duyduklarını anlatan Yağmur, "Bunun akabinde eylül ve ekim aylarında İngiliz misafirlerimizin bölgemizi tercih etmesi bizleri sevindirdi. Dalyan'da gün geçtikçe talebin arttığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yağmur, İztuzu kumsalı, dalyan sazlıkları ve tarihi yerleri ile Dalyan'ın son yıllarda daha çok tercih edildiğini dile getirdi.