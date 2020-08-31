AjansHaber.com.tr Gündem CHP’li belediyeye isyan etti: Suyumuzu geri verin! Muğlalı kadınlar CHP’li belediyeye isyan etti: Suyumuzu geri verin! Muğlalı kadınlar CHP’li belediyeye isyan etti: Suyumuzu geri verin! 31 Ağustos 2020 11:31 Son Güncelleme: 31 Ağustos 2020 11:33 chp muğla su Yorumlar Çok İzlenen Videolar Binali Yıldırım, rafting yaptı 15 Temmuz başarılı olsaydı... Adres sordular bir kamyon dolusu dayak yediler Kadınları hedef alan motosikletli kapkaççılar CHP’li belediyeye isyan etti: Suyumuzu geri verin!
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