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Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 7 zanlı tutuklandı

Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 60 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 60 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde bir miktar uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 540 lira, 430 avro, ve 60 pound ele geçirildi.

Şüphelilerden 53'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 7'si adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan bir şüphelinin adresinde peynir tenekesine gizlenmiş uyuşturucunun ele geçirilmesine ilişkin video, basın mensuplarıyla paylaşıldı.

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