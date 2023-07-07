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Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı!

Muğla'nın 8 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Menteşe, Ula, Marmaris, Datça, Ortaca, Fethiye, Seydikemer ve Bodrum ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, esrar öğütme ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

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