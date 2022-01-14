Muğla'da tefecilik operasyonunda 11 kişi yakalandı

Muğla'nın Bodrum, Fethiye, Ortaca, Marmaris ve Milas Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda yapılan ev ve iş yeri aramalarında 69 senet, 48 çek fotokopisi, iki icra dekontu, 14 boş senet, borçlandırılmış mağdurların isimlerinin yazılı olduğu ajanda ve birçok mağdurun isimlerinin bulunduğu not defterleri ve çeteleler ele geçirildi.

Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Tefecilik yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.