Muğla'da Orta Çağ'dan kalma kale surları!

Orta Çağ kalesinin duvarlarında kazı ve sağlamlaştırma çalışması yapılırken, kalenin bulunduğu alanın Idyma Antik Kenti'nin bir mahallesi olduğunu ve günümüzden 2 bin 700 yıl öncesine kadar kesintisiz süren bir yerleşim bulunduğu tespit edildi.