Muğla'da Orta Çağ'dan kalma kale surları!
Muğla'nın Ula ilçesindeki "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'ndeki Orta Çağ'dan kalma kale surlarının 2 bin 700 yıllık kalıntılarına ulaşıldı. İşte Orta Çağ'dan kalma kalıntılar!
Gökova Körfezi kıyısında her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Akyaka'da, tarihi alanların gün yüzüne çıkarılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Valiliği koordinesinde çalışma yürütülüyor.
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Idyma Antik Kenti yakınlarındaki, Orta Çağ'dan kalma kale surlarında sürdürülen kazı çalışmalarında bulunan eserler, bölgenin tarihine ışık tutuyor.
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Orta Çağ kalesinin duvarlarında kazı ve sağlamlaştırma çalışması yapılırken, kalenin bulunduğu alanın Idyma Antik Kenti'nin bir mahallesi olduğunu ve günümüzden 2 bin 700 yıl öncesine kadar kesintisiz süren bir yerleşim bulunduğu tespit edildi.
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Güney yamaçlar boyunca aşağı kısımda bulunan bugünkü Azmak Deresi, doğru yerleşimin aşamalar halinde devam ettiği ortaya çıktı.
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