Muğla'da korkutan deprem!
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde deprem oldu.
Saat 22.19'da meydana gelen depremin şiddetinin 4,7 büyüklüğünde olduğu açıklanırken, sarsıntı 44.4 km derinlikte gerçekleşti.
Çevre ilçelerden de hissedilen deprem, Marmaris sakinlerini korkuttu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 12, 2024
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [74.76 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-06-12
Saat:22:19:12 TSİ
Enlem:35.96083 N
Boylam:28.03583 E
Derinlik:44.4 km
Detay:https://t.co/FVsHXin35N@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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