AjansHaber.com.tr Yaşam Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'da korkutan deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde deprem oldu.

Saat 22.19'da meydana gelen depremin şiddetinin 4,7 büyüklüğünde olduğu açıklanırken, sarsıntı 44.4 km derinlikte gerçekleşti.

Çevre ilçelerden de hissedilen deprem, Marmaris sakinlerini korkuttu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
YKS'de kopya çeken şahıs tutuklandı
Kocaeli'de tır ile servis minibüsü çarpıştı!
Boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürdü!
4 yaşındaki çocuk 7. kattan düştü!
Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü!
Sinop'ta feci kaza: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yanında taşıdığı 170 bin lirayı gezerken kaybetti