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Muğla'da kaçak içki operasyonu! 3 zanlı yakalandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yeşilbağcılar Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, B.G, F.E. ve F.G'yi yakaladı.

İkametlerde yapılan aramada, 30 litre etil alkol, 25 litre el yapımı içki, 8 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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