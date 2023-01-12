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Muğla'da dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 Suriyeli tutuklandı

Muğla'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen Suriye uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Ortaca ilçesinde yaşayan N.B, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle evine gelen kişiye yaklaşık 140 bin dolar ve ziynet eşyası verdikten sonra dolandırıldığını anlayıp, Asayiş Şube Müdürlüğüne başvurdu.

Araştırma yapan polis ekipleri, Şanlıurfa, İzmir ve Konya'da düzenlediği operasyon ile Suriye uyruklu şüpheliler R.K, İ.K. ve S.E.D'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 

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