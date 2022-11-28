Muğla'da devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen minibüsteki 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ali Kıstırak idaresindeki 48 GB 090 plakalı minibüs, Muğla-Fethiye karayolu İnlice mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Reşit Gülçiçek, Abdulmecit Kıstırak ve Filiz Emekoğlu yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ali Kıstırak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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