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Muğla'da devrilen balık yemi yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen balık yemi yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Milas-Söke kara yolunda Ümit Avcu yönetimindeki 35 AFZ 280 plakalı balık yemi yüklü tır, yağışlı havada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerce tırdan yaralı çıkartılan sürücü, Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

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