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Müge Anlı'nın programında korkunç itiraf

Müge Anlı'nın programında, yaşadığı evde yanarak ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç ile ilgili şoke eden bir açıklama geldi. Anne Gülüzar Amanet'in oğlunu, sevgilisi Hami Kıcı ile birlikte yakarak öldürdüğünü itiraf ettiğini açıkladı.

Müge Anlı itiraf

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