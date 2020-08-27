AjansHaber.com.tr Gündem Müge Anlı'nın programında korkunç itiraf Müge Anlı'nın programında korkunç itiraf Müge Anlı'nın programında, yaşadığı evde yanarak ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç ile ilgili şoke eden bir açıklama geldi. Anne Gülüzar Amanet'in oğlunu, sevgilisi Hami Kıcı ile birlikte yakarak öldürdüğünü itiraf ettiğini açıkladı. 27 Ağustos 2020 15:39 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2020 15:47 Müge Anlı itiraf Yorumlar Çok İzlenen Videolar 2 Yaşındaki çocuk üçüncü kattan düştü Arnavutköy'de çıkan hortum kamerada Resmen insanlıktan çıktı İstanbul'da metrobüs yangını Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı!
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