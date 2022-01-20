Müge Anlı hastalığını ilk kez açıkladı

ATV'nin gündüz kuşağında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yapımcısı ve sunucusu, gazeteci Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamayla sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı. Müge Anlı, kimsenin bilmediği sağlık sorununu ilk kez canlı yayında açıkladı.