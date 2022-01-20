Müge Anlı hastalığını ilk kez açıkladı
Müge Anlı canlı yayında hastalığını ilk kez açıkladı. Anlı konuklarından birinin açıklamasına sinirlenip gerçeği anlattı.
Müge Anlı hastalığını ilk kez açıkladı: 'Bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor?' dersiniz
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ATV'nin gündüz kuşağında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yapımcısı ve sunucusu, gazeteci Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamayla sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı. Müge Anlı, kimsenin bilmediği sağlık sorununu ilk kez canlı yayında açıkladı.
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ATV'de hafta içi her gün Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlediği konularla gündemden inmeyen Müge Anlı kayıpları bulmaya, cinayetleri aydınlatmaya devam ediyor.
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Müge Anlı, son olarak programa katılan bir konuğun yaptığı "Ben şeker hastasıyım, hatırlamıyorum söylediklerimi" açıklamasına oldukça sinirlendi.
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