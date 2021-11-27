Müge Anlı'dan romantik paylaşım
Başarılı televizyon programcısı Müge Anlı, Instagram hesabından yaptığı romantik paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu, romantik sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Bugüne kadar özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan başarılı sunucu, 2.2 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı video ile hakkında çıkan aşk iddialarını körükledi.
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Anlı, kendisine hediye olarak gönderilen mor renkli bir ayıcık ve "Afiyet olsun dünya güzeli" yazan hediye notunun videosunu paylaştı.
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47 yaşındaki başarılı sunucu, aldığı hediyeyi "Böyle güzel bir öğle yemeği kaç kişiye nasip olur ki?" notuyla paylaştı.
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