Müge Anlı'dan hayranlarını çok üzecek haber
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündüz kuşağında fırtınalar estiren Müge Anlı evlilik kararıyla herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Müge Anlı'dan izleyicilerini üzecek kötü haber geldi.
Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarının başını çeken Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu yapan Müge Anlı son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
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Gerek iş hayatı gerekse özel hayatıyla dikkat çeken Anlı, canlı yayında evleneceğini açıklayarak sevenlerine sürpriz yapmıştı.
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Açıklamadan kısa süre sonra başarılı gazeteci Anlı ve İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine girmişti.
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Yakın zamanda yeni sezonuyla ekranlara dönecek olan Müge Anlı'dan kötü haber geldi.
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