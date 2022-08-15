Müge Anlı'dan eşi ile ilk fotoğraf
Müge Anlı, geçtiğimiz haziran ayında canlı yayında evleneceğini duyurmuş ve 25 Haziran 2022 tarihinde Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sade bir nikahla hayatlarını birleştirmişti. Törenden hiçbir fotoğraf paylaşmayan Müge Anlı, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ilk kez kameralara yansıdı.
Yıllardır ATV ekranlarında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programıyla gündeme gelen Müge Anlı, eğitim hayatı ve kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı. Kariyerindeki başarısının yanı sıra Müge Anlı, özel hayatıyla da sevenleri tarafından merak ediliyor.
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48 yaşındaki gazeteci ve sunucu Müge Anlı özel hayatını adeta bir sır gibi saklıyor. 1993 yılında Burhan Akdağ ile evlenen ve 6 yıl sonra yollarını ayıran Müge Anlı'nın kalbi uzun bir zamandır boştu.
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Burhan Akdağ ile evliliğinden Lidya adında kızı olan Müge Anlı, hayatını kızına ve işine adadı. Ancak aşk yeniden Müge Anlı’nın kapısını çaldı.
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ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı geçtiğimiz aylarda özel açıklamalarda bulunarak evleneceğini duyurmuştu.
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