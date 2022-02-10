Müge Anlı hakkında "yasak aşk" iddiası
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla uzun yıllardır reyting rekorları kıran Müge Anlı'nın özel hayatı oldukça merak ediliyor. Bir zamanlar Anlı ve eski eşi Burhan Akdağ arasında yaşananlar "yasak aşk" yorumlarını beraberinde getirdi.
Gündüz kuşağının rakipsiz lideri konumunda yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu araştırmacı gazeteci Müge Anlı hakkında şoke eden iddialar gün yüzüne çıktı.
1 9
Özel hayatını sır gibi saklayan Anlı, iddiaya göre, Kanal 6'da çalıştığı sırada magazin müdürü olan Burhan Akdağ ile tanışıyor.
2 9
Anlı ile ilişkileri başladığı sırada evli ve çocuk sahibi olan Akdağ, bir süre sonra eşinden boşanıyor ve ikili evleniyor.
3 9
Anlı bir süre sonra kariyerinde yükselmeye başlarken Burhan Akdağ'ın kariyeri ise düşüşe geçiyor.
4 9