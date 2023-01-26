Müge Anlı çileden çıktı: ''Aşık olunca kızım Nuray'ın IQ'su düşüyor!'
25 yaşındaki kızının bulunması için Müge Anlı'ya başvuran Fadime Evcil, bugünkü programda kızı Nuray'la buluştu. Kuzeni Engin Koca'ya kaçan Nuray'a annesi Fadime Evci, çok büyük tepki gösterdi. Hiç susmadan konuşan ve kimseyi dinlemeyen Fadime Evci, Müge Anlı'yı da çileden çıkardı. İşte, detaylar...
Fadime Evci, bir süredir eve gelmeyen 25 yaşındaki kızı Nuray Evci 'nin bulunması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Kızının, 40 yaşındaki kuzeni Engin Koca 'ya kaçtığını belirten anne, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında isyan etti.
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'AŞIK OLUNCA IQ'SU DÜŞÜYOR'
"Kızımın aşık olunca IQ'su düşüyor..." diyen Fadime Hanım, Nuray'ın evine dönmesini istedi. Canlı yayında gerginlik her geçen dakika arttı ve taraflar sürekli birbirlerini suçladı.
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Fadime Evci, Engin'in daha önce de başka kuzenine cinsel istismarda bulunduğunu ve evlendirilerek yaşananların üstünün örtüldüğünü iddia etti.
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ZORLA MI KAÇIRILDI?
Müstakbel damadına hırsız da diyen endişeli anne, kızına adeta eve dönmesi için yalvardı.
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