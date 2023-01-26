Müge Anlı çileden çıktı: ''Aşık olunca kızım Nuray'ın IQ'su düşüyor!'

Fadime Evci, bir süredir eve gelmeyen 25 yaşındaki kızı Nuray Evci 'nin bulunması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Kızının, 40 yaşındaki kuzeni Engin Koca 'ya kaçtığını belirten anne, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında isyan etti.