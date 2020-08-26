"Konserde ne giyeceğinizi ben bildireceğim"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’na geçen ocak ayında atanan Bilmiş, önceki gün bu korodaki sanatçıların yer aldığı WhatsApp grubuna şu mesajı attı:

“Değerli arkadaşlar, bunca yıllık sanatçı arkadaşlara bundan sonra konser öncesi giyecekleri iç çamaşırı, çorap, kravat, gömlek vs. ne varsa bizzat ben bildireceğim. Çünkü maalesef aramızda konsere nasıl çıkılması gerektiğini çözememiş, öğrenememiş ya da ciddiye almayan arkadaşlarımız var. Konsere kravatsız, pembe, mor ya da olmaması gereken hangi renk var ise o renk ile çıkan sanatçıya bundan sonra çocuğa anlatır gibi anlatacağım. Bu kadar basit şeyler yüzünden genel müdürden azar işitmeye bir daha mahal vermeyeceğim. Aksini yapan görevini ciddiye almamış olarak değerlendirilecek ve bundan sonraki sanat kurulumuz ve idaremiz nezdinde puanı, kredisi ona göre olacaktır.”

Bilmiş, gruptan gelen tepkiler üzerine de “Değerli arkadaşlar, yukarıdaki mesajı yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına düzeltmek isterim. Diğer grup için yazılan ancak yanlışlıkla burada paylaşılan bu mesele, sazlarda görevli arkadaşlar ile ilgidir. Kravat, gömlek vs. giysiler yanında diğer ifade, çok değerli bir arkadaşımı saatler öncesinde kaybetmiş olmanın hüznüyle yanlışlıkla yazılmıştır. Mesele grubumuzun tümüyle ilgili değildir” paylaşımı yaptı.

‘KAFAM YERİNDE DEĞİLDİ'

Gürsel Bilmiş, tepki çeken mesajıyla ilgili olarak soruları şöyle yanıtladı:

“Onu biz grup içerisinde kendi aramızda tartışıyorduk. Grupta yanlışlıkla paylaşıldı ve ben gerekli düzeltmeyi yaptım. Ondan sonra meseleyi kapattık. Sadece bunu da mı yapalım tarzında bir ifadeydi o. Dün yakın bir arkadaşımı kaybetmiştim. Onun da verdiği aslında kafam yerinde değildi. Öyle konuşmaları yoğun bir yazışma gerçekleşti. Kendi aramızda kardeşim çorabınıza mı karışalım, şu çamaşırı da mı giyin diyelim, şunu mu takalım diyelim gibi bir ifade aslında. Bazı konserlerde sanatçıların giyim kuralları vardır. Ama yanlış anlaşıldı. Hatamın farkına vardım, gerekli düzeltmeyi, özrü sanatçılarımıza genel gruba yanlışlıkla paylaşıldığını ifade ederek, maksadın o olmadığını açıkladım.”

MECLİS’E TAŞINDI

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de Bilmiş’in sözlerini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un yanıtlaması üzere verdiği önerge ile Meclise taşıdı. Emir, “Bu yılın ocak ayında koronun müdürlüğüne Tarih Bölümü mezunu olan ve hiçbir müzik eğitimi olmayan Hüseyin Gürsel Bilmiş atanmıştır. Bilmiş’in neredeyse 50 yıllık sanatçılara yaklaşımı da skandal boyutlara ulaşmıştır. Sınırları aşan bu hadsiz ve kaba davranışla ilgili bakanlık olarak, idari bir soruşturma başlatacak mısınız” diye sordu.