Mucize kurtuluşlar, akıllara kazınan kareler!

Onikişubat Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı Sevda Apartmanı'nda 20 saatlik çalışma ile depremden 68 saat sonra 33 yaşındaki Serap Topal ve 5 yaşındaki oğlu Mehmet Hamza Topal, İngiliz ve Alman ekipler tarafından sağ olarak çıkarıldı.