Mucize kurtuluşlar, akıllara kazınan kareler!
Depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşlarımız için her geçen dakika umutlar azalsa da mucize kurtuluşlar umutlarımızı yeşertiyor. İşte kurtarma çalışmalarından akıllara kazınan kareler!
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 17 yaşındaki Ünzile Sevimli, bina enkazından 78 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
1 7
Adıyaman Yenimahalle Umutkent Sitesi'nden 36 yaşındaki Yılmaz Çetin 77 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
2 7
Gaziantep'te depremden 76 saat sonra 3 kişi, enkazdan sağ çıkarıldı.
3 7
Onikişubat Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı Sevda Apartmanı'nda 20 saatlik çalışma ile depremden 68 saat sonra 33 yaşındaki Serap Topal ve 5 yaşındaki oğlu Mehmet Hamza Topal, İngiliz ve Alman ekipler tarafından sağ olarak çıkarıldı.
4 7