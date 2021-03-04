MUBİ belgeselinde "idam" mesajı!

'Ah Gözel İstanbul' isimli belgesel filmde Topkapı Sarayı önünde idam edilen Osmanlı elitlerinden bahsedildiği sırada kullanılan "Bugünün Saraylısı yaptıklarının hesabını vermeyecek olmanın rahatlığındadır." cümlesi tepki topladı.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin seçkisinde yer alan ve 39. İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Belgesel Yarışması'nda Mansiyon Ödülü sahibi olan 'Ah Gözel İstanbul' belgeseli dijital streaming platformu MUBI'de gösterime girdi.

İstanbul doğumlu Ermeni kökenli entelektüel Eremya Çelebi Kömürciyan'ın 1661 yılında kaleme aldığı İstanbul Seyahatnamesi'nden esinlenilerek çekilen belgeselde 350 yıllık izlerin peşine düşüldü.

Zeynep Dadak imzalı belgeselin bir bölümünde Topkapı Sarayı'ndan bahsedildi.

Büyük kapının dışında beylerin, paşaların, zorbaların ve celali adını taşıyan büyük sebatın idam edildiği aktarılırken, "Divan kapısı denilen bu yerde idam mahkumlarının başı kesilir. Kesilen başlar saray burnu kapısından denize atılır. Bugünün saraylısı yaptıklarının hesabını vermeyecek olmanın rahatlığındadır." denildi.

'BUGÜNÜN SARAYLISI' DENİLEREK ERDOĞAN MI KASTEDİLİYOR?

Sıradan bir belgesel senaryosu gibi görünen bu metnin, özellikle de son cümlesindeki "idam" göndermesi dikkat çekti

Buna göre, Eremya Çelebi Kömürciyan'ın 1661 yılında kaleme aldığı İstanbul Seyahatnamesi'nde bu yönde bir ifade bulunmazken, belgesel senaryosuna eklenen 'bugünün saraylısı' tanımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir gönderme olarak yorumlandı.

Türkiye'nin geçmişindeki karanlık sayfalar göz önüne alındığında, söz konusu ifade ile verilen "idam" temalı siyasi mesaj tepki topladı.