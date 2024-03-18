MTA'nın fay hattı haritasına göre deprem riski taşıyan bölgeler hangileri?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) hazırladığı Diri Fay Hatları ve çevrimiçi yer bilimleri portalıyla Türkiye’nin tektonik hareketlerine ait en güncel verileri ortaya koyarak çevrimiçi olarak ziyaretçilere sunuyor. İşte Türkiye’nin 2024 fay hattı haritasına göre deprem riski taşıyan şehirler...