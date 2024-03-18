MTA'nın fay hattı haritasına göre deprem riski taşıyan bölgeler hangileri?
MTA, hazırladığı Diri Fay Hatları ve çevrimiçi yer bilimleri portalıyla Türkiye’nin tektonik hareketlerine ait en güncel verileri ortaya koyarak çevrimiçi olarak ziyaretçilere sunuyor. İşte Türkiye’nin 2024 fay hattı haritasına göre deprem riski taşıyan şehirler...
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) hazırladığı Diri Fay Hatları ve çevrimiçi yer bilimleri portalıyla Türkiye’nin tektonik hareketlerine ait en güncel verileri ortaya koyarak çevrimiçi olarak ziyaretçilere sunuyor. İşte Türkiye’nin 2024 fay hattı haritasına göre deprem riski taşıyan şehirler...
Türkiye’de kaç fay hattı bulunuyor?
Türkiye’de Kuzey, Doğu ve Batı olmak üzere üç büyük fay hattı bulunuyor.
Türkiye’de diri fayların sayısı kaç?
MTA 2024 Türkiye diri fay hattı haritasına göre, Türkiye’de diri fayların sayısı 485. Türkiye’de 45 ilde bulunan diri fayların her birinin 5,5 ve üzerinde deprem üretme riski taşıyor. Türkiye’de en uzun diri fay hattıysa Kuzey Anadolu hattında bulunuyor.
Ankara ve İstanbul’da diri fay bulunuyor mu?
MTA diri fay haritasına göre, Ankara ve İstanbul’da diri fay hattı bulunmuyor; fakat yakınlarında bulunan diri fay hatları Ankara ve İstanbul’da risk ortaya çıkarıyor.