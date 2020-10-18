MSB'den, sivillere saldıran Ermenistan'a katledilen bebek fotoğraflarıyla tepki

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından saldırıda hayatını kaybeden kefene sarılmış bebeğin fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, farklı dilleri konuşan, farklı coğrafyalarda yaşayan insanlara çağrıda bulunularak, şunlar kaydedildi:

Maybe you see this photo for the first time, but Azerbaijanis have been living with the same photo for 30 years. Armenia murdering babies in Hocalı 30 years ago continues to do the same. If there are humans who can see this view and keep silent, then keep! We won't be quiet! pic.twitter.com/BQJzY9RHmS — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2020

"Bu minik bebek, gece uykusundayken Ermenistan ordusu tarafından balistik füze ile katledildi. Dilimiz, dinimiz, ülkelerimiz farklı olabilir fakat bu fotoğraf hepimizin yüreğini yakmaya yeter. Belki bu fotoğrafı ilk kez görüyor olabilirsiniz ama Azerbaycan halkı 30 yıldır aynı fotoğraf ile yaşıyor. 30 yıl önce Hocalı'da bebekleri katleden Ermenistan, bugün de aynı katilliğe devam ediyor. Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun! Biz susmayacağız!"