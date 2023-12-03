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MSB'den nokta operasyon!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor." açıklamasında bulunarak 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." denildi.

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