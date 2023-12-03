MSB'den nokta operasyon!
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor." açıklamasında bulunarak 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." denildi.
Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 3, 2023
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında… pic.twitter.com/oqHR9c75Bc
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