MSB'den bedelli askerlik tutarı hatırlatması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."