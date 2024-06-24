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MSB'den bedelli askerlik tutarı hatırlatması!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmetinden mevcut bedel tutarından yararlanmak isteyen yükümlülerin müracaat ve ödeme işlemlerini 28 Haziran'a kadar tamamlamalarının önem arz ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

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