MSB'den 3. dünya savaşı açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı kaynakları soruları cevapladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

IRAK’IN KUZEYİNDEKİ GÜVENLİK KİLİDİNİ TAMAMEN KAPATIYORUZ

Milli Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumlarıyla ülkenin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya, kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam ettiğini belirten Aktürk, tehditleri sınırların ötesinden başlamak üzere bertaraf etmeyi öngören terörle mücadelenin, kesintisiz bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Aktürk, terörle mücadele harekatlarına da değinerek, "Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son iki haftada 89 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1270 olmuştur." ifadelerini kullandı.

Operasyonlar sonucu ayrıca Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı teröristin daha Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu anımsatan Aktürk, 21 Haziran'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz ile 23 Haziran'da şehit olan güvenlik korucusu Cumali Esendemir'e rahmet diledi.

Tuğamiral Aktürk, şöyle devam etti:

"Pençe-Kilit Harekatı ile bugüne kadar elde ettiğimiz alan hakimiyetini sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez operasyonlarla geliştiriyor, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacak şekilde faaliyetlerimize devam ediyor, Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini tamamen kapatıyoruz."

FETÖ İLE MÜCADELE DEVAM EDECEK

Bakanlık kaynakları, son günlerde yapılan FETÖ operasyonlarında bazı muvazzaf askerlerin de gözaltına alınmasıyla ilgili sorulara şu cevabı verdi:

FETÖ ile mücadelemiz hassasiyetle devam ediyor. Yeni bilgi ve belgeler ışığında bu mücadele sürüyor. Bu sürekliliği olan bir süreç olduğu için nereden bilgi belge gelirse istihbarat birimleri değerlendirmelerinin ardından savcılar harekete geçiyor. TSK FETÖ ile mücadelede en hassas olan kurumlardan bir, çünkü bu durumdan en fazla zarar gören kurum TSK'dır. Bu nedenle yeni bilgi ve belgeler çıktığı müddetçe mücadelemiz de devam edecektir.

2024'TE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI

Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son iki haftada 89 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1270 olmuştur. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.

Pençe-Kilit Harekatı ile bugüne kadar elde ettiğimiz alan hakimiyetini sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez operasyonlarla geliştiriyor, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacak şekilde faaliyetlerimize devam ediyor, Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini tamamen kapatıyoruz.

SINIR GÜVENLİĞİ

Son iki haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 486 şahıs yakalanmıştır. 2 bin 581 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 16'sı terör örgütü mensubudur. 01 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 215'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 62 bin 217 olmuştur.

TUĞGENERALE GÖZALTI

Bakanlık kaynakları, Suriye sınırında insan kaçakçılığı iddiasıyla bir Tuğgeneralin gözaltına alınmasıyla ilgili sorular üzerine şunları kaydetti:

"Bir Tuğgeneralin makam aracıyla insan sevkiyatı yapıldığının tespit edildiğini ve tarafımızdan adli makamlara konunun sevk ettirildiğini daha önce açıklamıştık. Daha olayın başında söz konusu Tuğgeneralin olayda dahli olup olmadığı tespit edilememiş olmasına rağmen komutan sorumluluğu kapsamında derhal emekliye sevk edildiğini de açıklamıştık. Gizli olarak yürütülen hazırlık soruşturması sonucunda elde edilen bilgiler kapsamında Akçakale Savcımız tarafından gözaltı kararı verildi. Konuyla ilgili idari ve adli süreç birbiriyle bağlantılı şekilde yürüyor. Adli süreçteki gelişmelere göre idari süreçler de işletilmeye devam edecektir. TSK'da disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine bakılmaksızın gereken yapılır."

3. DÜNYA SAVAŞI AÇIKLAMASI

Bakanlık kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın üçüncü dünya savaşı ihtimalinin göz ardı edilmemesine dair açıklamalarına yönelik gelen sorulara şunları söyledi:

Birinci ve ikinci dünya savaşlarında olduğu gibi topyekûn bir risk var mı derseniz tabii ki bir ihtimal. Biz MSB olarak savunma ve güvenliğimize yönelik değerlendirmelerimizi yapıyor ve güncellenmesi gereken bütün planlarımızı yeni değerlendirmeler ışığında yapıyoruz. En hazırlıklı ülkelerden biri olduğumuzu da rahatlıkla söyleyebiliriz. TSK zaten dinamik bir ordu. Birçok coğrafyada sürekli faaliyetler icra eden bir ordu. Kendi planlarını, kendi lojistiğini test etmiş onaylatmış bir ordu. Dünyanın birçok noktasında barışı destekleme faaliyetleri de yapıyor. Üçüncü dünya savaşı gibi karanlık bir tabloyu başta ülkemiz olmak üzere kimse istemez, ama Ordumuzun da her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir.