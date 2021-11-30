MSB ve Dışişleri'nden Azerbaycan'a başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kardeş Azerbaycan'da Devlet Sınır Hizmetleri'ne ait bir helikopterin düştüğü haberini üzüntüyle öğrendik. Bu elim olayda kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize de başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Azerbaycan'ın Hızı rayonunda Karaheybet poligonunda talim uçuşu yapan bir askeri helikopterin düştüğü, kazada şehit ve yaralıların bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.