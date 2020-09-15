MSB: Sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!" ifadeleri yer aldı.

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz! pic.twitter.com/PeoA2HL60T