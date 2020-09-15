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MSB: Sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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