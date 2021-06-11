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MSB: Silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Nusaybin'de silah kazası sonucu yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nusaybin'de 10 Haziran'da silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

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