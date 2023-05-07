MSB paylaştı: İnlerini basmaya devam!
MSB Mehmetçiğin Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde ele geçirilen teröristlere ait silahlar ve mühimmatları paylaştı.
MSB paylaşımında "İnlerini basmaya devam! Kahraman Komandolarımız, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde arama-tarama görevine aralıksız devam ediyor. Son olarak bölgede teröristlere ait silahlar ve mühimmat ele geçirildi." ifadelerini kullandı.
İnlerini basmaya devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 7, 2023
Kahraman Komandolarımız, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde arama-tarama görevine aralıksız devam ediyor. Son olarak bölgede teröristlere ait silahlar ve mühimmat ele geçirildi.https://t.co/5BLaghRfzu#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/OotVadqhZD
Yapılan açıklama şu şekilde;
Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.
Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildi. Ele geçirilenler şöyle;
- 2 adet M-16 piyade tüfeği,
- 1 adet AK-47 piyade tüfeği,
- 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,
- 8 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü,
- 1 adet gece görüş dürbünü,
- 2 adet USB harici bellek,
- 4 adet hafıza kartı,
- 1 adet ses kayıt cihazı.
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