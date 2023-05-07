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MSB paylaştı: İnlerini basmaya devam!

MSB Mehmetçiğin Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde ele geçirilen teröristlere ait silahlar ve mühimmatları paylaştı.

MSB paylaşımında "İnlerini basmaya devam! Kahraman Komandolarımız, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde arama-tarama görevine aralıksız devam ediyor. Son olarak bölgede teröristlere ait silahlar ve mühimmat ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildi. Ele geçirilenler şöyle;

- 2 adet M-16 piyade tüfeği,

- 1 adet AK-47 piyade tüfeği,

- 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

- 8 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü,

- 1 adet gece görüş dürbünü,

- 2 adet USB harici bellek,

- 4 adet hafıza kartı,

- 1 adet ses kayıt cihazı.

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