MSB paylaştı: İnlerini basmaya devam!

MSB paylaşımında "İnlerini basmaya devam! Kahraman Komandolarımız, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde arama-tarama görevine aralıksız devam ediyor. Son olarak bölgede teröristlere ait silahlar ve mühimmat ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

İnlerini basmaya devam!



Kahraman Komandolarımız, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde arama-tarama görevine aralıksız devam ediyor. Son olarak bölgede teröristlere ait silahlar ve mühimmat ele geçirildi.https://t.co/5BLaghRfzu#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/OotVadqhZD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 7, 2023

Yapılan açıklama şu şekilde;

Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildi. Ele geçirilenler şöyle;

- 2 adet M-16 piyade tüfeği,

- 1 adet AK-47 piyade tüfeği,

- 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

- 8 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü,

- 1 adet gece görüş dürbünü,

- 2 adet USB harici bellek,

- 4 adet hafıza kartı,

- 1 adet ses kayıt cihazı.