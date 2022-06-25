AjansHaber.com.tr Gündem Tahrip olan bölgelerin görüntülerini paylaştı

MSB, Marmaris'teki yangında tahrip olan bölgelere ait uydu görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki orman yangınında tahrip olan bölgelere ait uydu görüntülerini paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Marmaris'te kontrol altına alınan yangında zarar gören bölgelerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendiği bildirildi.

Açıklamada, Harita Genel Müdürlüğünce kullanıma hazır hale getirilen görüntülerin, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı belirtildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
ASELSAN, Türkiye’nin Ar-Ge lideri oldu!
Ağrı'da gazetecilerin sorularını yanıtladı
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 7 kişi tutuklandı
Kurtulmuş'tan , 24 Haziran değerlendirmesi
Meteoroloji'den uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor!
Son yolculuğuna uğurlandı
Mobilya ihracatında en yüksek rekor