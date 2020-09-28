MSB duyurdu: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı teröristin, Şırnak/Silopi’de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist, Şırnak/Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/Y7lPWjK6Al