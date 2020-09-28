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MSB duyurdu: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı teröristin, Şırnak/Silopi’de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı teröristin, Şırnak/Silopi’de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

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