MSB duyurdu: Hudut Kartalları sınırda yakaladı
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 1'i PKK/PYD mensubu 4 kişi hudut kartalları tarafından yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 26, 2024
Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1’inin de… pic.twitter.com/018VJbz0eF
Yorumlar