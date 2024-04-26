MSB duyurdu: Hudut Kartalları sınırda yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"