MSB duyurdu! Esed rejiminden tehlikeli tahrik
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib bölgesinde Esed rejimi tehlikeli tahriki ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
MSB'den yapılan açıklamada, "İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır." denildi.
İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2020
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