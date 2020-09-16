AjansHaber.com.tr Gündem Esed rejiminden tehlikeli tahrik

MSB duyurdu! Esed rejiminden tehlikeli tahrik

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib bölgesinde Esed rejimi tehlikeli tahriki ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

MSB'den yapılan açıklamada, "İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır." denildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
SİHA'lar eşi görülmemiş şekilde kullanılabilir
Amazon Prime Türkiye'de!
İstanbul'da mesai saatleri değişiyor!
Pınar Gültekin'in otopsi raporu çıktı
Koç ailesinin acı günü!
"91 firmaya ait 113 ürünü daha ifşa ediyoruz"
Hakkari kırsalında 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi