MSB duyurdu: Çok sayıda terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu doğrultuda gerçekleşen operasyonlarda 17 teröristin daha yok edildiği açıklandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.'' ifadeleri kullanıldı.