MSB duyurdu: 26 kişi yakalandı!
MSB'den yapılan açıklamaya göre; ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 26 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK, 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu öğrenildi.
MSB'den yapılan açıklamaya göre; ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 26 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK, 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu öğrenildi.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.
Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 26 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK/PYD-YPG, 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2024
Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 26 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK/PYD-YPG, 1’inin FETÖ terör… pic.twitter.com/M21lc3Jap3
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