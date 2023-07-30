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MSB duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü vurgulandı.

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