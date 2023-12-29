MSB duyurdu: 10 terörist yok edildi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK'lı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!



Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/NvKvYlx6ja