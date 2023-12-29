AjansHaber.com.tr Gündem MSB duyurdu: 10 terörist yok edildi

MSB duyurdu: 10 terörist yok edildi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK'lı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK'lı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ajans Haber yazdı, İşbir Yönetimi gereğini yaptı!
İsveç'in NATO üyeliği komisyonda kabul edildi!
Tunç:“Milletin beklentileriyle konuşmanız gerekir”
Değerli kağıtlar satış bedelleri yükseltildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ara atamalar
Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
Asgari ücret belli oldu!