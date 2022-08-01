MSB açıkladı! Odessa'dan ilk tahıl yüklü gemi yola çıktı!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Razoni isimli gemi Lübnan'n Tripoli Limanı'na gitmek üzere Odessa'dan hareket etmiştir. Geminin 2 Ağustos'ta İstanbul'da olması beklenmektedir. Gemi, İstanbul'da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir." bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna limanlarından ilk gemi bugün saat 08.30’da hareket edecektir.#MSB pic.twitter.com/vi18ggoyAg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2022



