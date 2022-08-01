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MSB açıkladı! Odessa'dan ilk tahıl yüklü gemi yola çıktı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında ilk geminin Odessa Limanı'ndan hareket ettiğini ve yarın İstanbul'da olacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Razoni isimli gemi Lübnan'n Tripoli Limanı'na gitmek üzere Odessa'dan hareket etmiştir. Geminin 2 Ağustos'ta İstanbul'da olması beklenmektedir. Gemi, İstanbul'da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir." bilgisi paylaşıldı.

 


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