MSB açıkladı 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 18, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/BfBo1FkdOm
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