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MSB açıkladı 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

 

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