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MSB, 6 teröristin daha yok edildiğini açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

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