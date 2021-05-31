MSB: 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "SİHA'larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek." denildi.

#SONDAKİKA

'SİHA’larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor'



🔹Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist SİHA’lar tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/ikUGha8iti — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 31, 2021