Mourinho'ya Kadıköy'de dev karşılama!

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho için Ülker Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

Platforma Jose Mourinho ile birlikte çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sözü kurt hocaya vermeden önce açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına milyonlarca Fenerbahçeli taraftarlar adına Mourinho'ya teşekkür ederek başlayan Ali Koç, "Jose Mourinho, gelmiş geçmiş tüm teknik direktörler arasında kesinlikle en iyi beş teknik direktörden biri. Fenerbahçe'nin geleceği, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için bizi tercih etti. Dünya markası bir teknik direktörümüz var. Bugün attığımız imza, Fenerbahçe'yi taşımak istediğimiz seviyenin müjdeleyicisidir." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, "Bu imza, Fenerbahçe'nin verdiği mücadeleyi tüm dünyaya gösterecek şekilde de etkisini gösterecektir. Dünyada birçok konuda, futbolda önemli profiller bazen saatlerce ve günlerce anlatmaya çalıştığınız gerçekleri tek cümleyle dünyaya duyururlar. Hocamız Mourinho, o isimlerden en önemlisidir.

Halihazırda çok kuvvetli bir kadromuz var. İnşallah olağanüstü bir teklif gelmediği takdirde hepsini tutacağız. Üstüne koyacağımız oyuncularla birlikte, bu senenin zaten gerçek şampiyonu biziz, seneye hepimizin arzuladığı şampiyonluk önümüzdeki şampiyonlukların habercisi olacaktır." diye konuştu.

"Sizin rüyanız artık benim rüyam"

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ise, "Fenerbahçe ile adımın anıldığı ilk andan beri hissediyorum. Normalde bir teknik adam elde attığı büyük zaferden sonra sevgiyi görür. Ben öncesinden bu sevgiyi hissediyorum." sözleriyle konuşmasına başladı ve şöyle devam etti:

"Bu büyük bir sorumluluk ve size söz veriyorum, ben de sizin ailenize bağlı olacağım. Bu forma benim derime işleyecek.

Ali Koç'u tanıdığım günden buraya, sizler için burada olmayı çok istedim. Sizin bu tutkunuz için burada olmayı gerçekten çok istedim. Sizin rüyalarınız, artık benim rüyam."