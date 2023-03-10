Mourinho Fenerbahçeli yıldızı takımında istiyor!

Takvim'in İtalyan basınındam derlediği habere göre, Roma'nın, bir süredir Crespo'yu takip ettiği aktarıldı.

Roma'nın scoutlarının başarılı orta saha oyuncusunun son dönemdeki performansından bir hayli etkilendiği de haberde yer aldı.

26 yaşındaki futbolcuya ayrıca, İtalya'dan Napoli ve Inter gibi ekiplerden de ilgi olduğu kaydedildi.

Crespo'nun Fenerbahçe ile sözleşmesinin 2024 yılına kadar devam ettiği, sarı-lacivertli kulübün sözleşmeyi 1 yıl uzatma opsiyonunun olduğu hatırlatıldı.

Crespo için bonservis rakamı 10 milyon euro olarak gösterilirken, 2024 yılında bu rakamın düşebileceği ifade edildi.

26 yaşındaki Portekizli orta saha 2021 yılında Estoril takımından 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

O dönem güncel piyasa değeri 600 bin euro olan Crespo'nun şimdiki değeri ise 10 milyon euro.