Motosiklet kullanımında yeni düzenleme!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından motosiklet kullanımına ilişkin yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"125 cc'ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilmesini sağlayan Yönetmelik değişikliği Bugün 32456 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi."

Bu düzenlemeyle;

2 yıllık “B” sınıfı sürücü belgesi olan,

5 yıl içinde sürücü belgesi geri alınmamış olan,

Sağlık şartlarını taşıyan,

Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek kurallar ve süre içerisinde direksiyon eğitimi alıp, sınavda başarılı olan,

B ve üzeri sınıf sürücü belgesi sahipleri harç ödemeden ve Sürücü Belgelerini değiştirmeden sisteme işlenen şerh ile ticari faaliyette kullanılanlar hariç 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek.

Tüm motosiklet tutkunlarına hayırlı olsun.

Yönetmeliğin çıkması için birlikte çalıştığımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’e ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na teşekkür ederim.

Eğitim Güvenli Sürüşün Anahtarıdır. Lütfen Trafik Kurallarına Uyalım."